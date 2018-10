Sono scattati gli allarmi dai sensori installati sul ponte Morandi a Genova: in via precauzionale è stata chiusa via 30 giugno, lungo la sponda destra del torrente Polcevera.

La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il crollo del ponte, con il centro della città.

A causa del maltempo sono numerose le strade chiuse in città.