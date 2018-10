Maltempo Genova: Bisagno e Polcevera sotto il livello di guardia

“I torrenti Bisagno e Polcevera non hanno superato i primi livelli di guardia, ma le raffiche di vento forte hanno provocato la caduta di parecchi alberi, lo spostamento di molti cassonetti e danni ai semafori”. Lo spiega il consigliere comunale delegato alla Protezione civile Sergio Gambino.

“Non abbiamo al momento forti criticità per i rischi idrogeologici perché non ci sono state grosse cumulate di pioggia, ma le raffiche di vento forte sopra i 100 chilometri all’ora hanno provocato piccoli danni diffusi”. In Salita Biagio, a Genova Voltri, è crollato un muraglione, ma gli abitanti della zona non sono stati sfollati perché le abitazioni non sono minacciate