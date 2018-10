Maltempo, grandine a Roma: una scuola chiusa e traffico rallentato

L’ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sera nel quadrante est di Roma ha provocato la chiusura di una scuola media, a via Giovan Battista Valente al Collatino, e determinato numerose conseguenze sulla viabilità: all’Esquilino via Statilia è chiusa a causa della presenza di un albero sulla carreggiata e si segnalano code sulla Tangenziale Est, sul Muro Torto, sulla via Ostiense in direzione litorale, sulla Flaminia tra Labaro e Due Ponti, sul Grande Raccordo Anulare in zona Roma Nord e tra Prenestina e Laurentina, sulla via Appia ad altezza via dei Laghi.