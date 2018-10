Maltempo, il presidente Musumeci: “Sicilia in ginocchio, Roma ci aiuti”

“L’emergenza ancora continua, le piogge persistenti stanno mettendo in ginocchio buona parte del Sud-Est, e adesso si spostano in altre aree della Sicilia. Intanto siamo intervenuti con 6 milioni di euro per consentire ai sindaci e alle province di potere ripristinare le infrastrutture essenziali. Speriamo che da Roma arrivi qualche segnale in modo che il governo centrale possa stanziare una congrua somma come è stato detto. Al tempo stesso dobbiamo prendere atto che il territorio siciliano non è stato mai sottoposto a una vera cura in termini di prevenzione. Il dissesto idrogeologico è ormai un cancro diffuso ovunque“: lo ha dichiarato oggi, a Palazzo d’Orleans, il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci.