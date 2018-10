Maltempo, il sindaco di Rocca Pietore: “Siamo senza acqua e luce”

“Siamo isolati telefonicamente, senza energia elettrica e senz’acqua. Pero’ come sempre i media parlano del Trentino e di Genova e non di noi”. Il disagio per il senso di abbandono e’ di Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, un comune da 1.200 abitanti dell’Alto Bellunese.

“I danni sono incalcolabili – aggiunge – piu’ che nel 1966 e sto cercando in ogni modo di far giungere la mia voce”. Le ripercussioni piu’ evidenti di Rocca Pietore riguardano la frazione di Sottoguda, di fatto quasi completamente privata di servizi idrici, elettrici e di comunicazione.