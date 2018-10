Maltempo: in arrivo in Emilia Romagna nuove misure per gli alluvionati

Lo fa sapere in una nota la Regione. Le nuove misure saranno illustrate nel corso di una conferenza stampa, domani, venerdì 26 ottobre alle 12.30 presso la Sala Giunta della Provincia di Reggio Emilia (Corso Garibaldi, 59), dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, dal sottosegretario alla Presidenza, Giammaria Manghi e e dall’assessore regionale all’Ambiente, Paola Gazzolo.

“Dopo aver anticipato, con una procedura inedita, 350mila euro di fondi regionali per far ripartire subito le piccole imprese danneggiate dall’alluvione dell’11 e 12 dicembre 2017 causata dall’esondazione dei fiumi Enza, nella Bassa reggiana, e Parma, e gli allagamenti per la piena del Secchia, nel modenese e dopo aver ottenuto dal governo 5 milioni e 600mila euro per i rimborsi dei danni ai privati, la Regione Emilia-Romagna decide di intervenire nuovamente con altri provvedimenti a sostegno degli alluvionati della frazione di Lentigione, nel comune di Brescello (Re), Colorno (Pr) e Campogalliano (Mo) e di altri territori colpiti da episodi di maltempo”.

ANALISI E SITUAZIONE