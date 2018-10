Maltempo: in Toscana evacuati due edifici per precauzione dopo le forti piogge delle ultime ore

L’eccessiva quantità di pioggia riversatasi sulla Lunigiana ha creato numerosi disagi, soprattutto a Pontremoli, dove sono stati evacuati due edifici in via precauzionale. Il primo in via Garibaldi, dove sono state fatte allontanare otto persone. Il secondo in via Volpi, dove si sono verificate delle infiltrazioni ad uno stabile che hanno consigliato di allontanare le undici persone ivi residenti. Il Comune di Pontremoli, insieme alla protezione civile, si e’ detto disponibile a trovare una sistemazione alle famiglie evacuate che saranno costrette a trascorrere la notte fuori dalle loro case. Sempre a Pontremoli, la pioggia ha creato problemi anche ad un sottopasso che e’ stato chiuso per allagamenti. Sulla zona e piu’ in generale su tutta la Lunigiana e’ stato diramato da parte della protezione civile una allerta arancione valido fino alla mezzanotte di domani.