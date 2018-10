Grave incidente stradale a Cassano Magnago, in provincia di Varese: un uomo è morto nella notte in via dell’Ecocentro. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 28enne, di professione operaio, si stava recando al lavoro. Il sinistro, spiegano i militari dell’Arma, è avvenuto per le avverse condizioni meteo.