India, ciclone Titli: inondazioni in Orissa, 24 morti

La situazione determinata dal passaggio del ciclone Titli in India è in miglioramento, ma il bilancio delle vittime, in particolare in Orissa, è peggiorato: al momento si registrano 24 morti.

Quindici persone hanno perso la vita a causa di una frana, innescata dal ciclone, in un villaggio nel distretto di Gajapati, il più colpito insieme a quello di Ganjam.

Le forti piogge hanno provocato anche l’esondazione dei fiumi Rushikulya e Vansadhara.