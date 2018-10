Maltempo: rimandate le operazioni Ischia Clean Blitz per la tutela dei fondali marini

In riferimento all’operazione Ischia Clean Blitz, gli interventi previsti per oggi si svolgeranno nelle giornate di domani, Martedì 23 Ottobre e dopodomani, Mercoledì 24 Ottobre: ben 12 immersioni, 4 gruppi di sub specializzati, affiancati da altri 10 sub per video e foto sui fondali marini, motovedette della Guardia Costiera, il nucleo subacquei dell’Arma Carabinieri, pescatori e volontari, tutti insieme. In programma la più imponente operazione di tutela dei fondali marini, sotto la guida dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”. L’obiettivo sarà quello di prelevare i rifiuti che potrebbero giacere sui fondali marini.

“Purtroppo a causa delle condizioni meteorologiche proibitive, le operazioni che inizialmente erano state programmate per oggi, le abbiamo rinviate alle giornate di domani e dopodomani. Dunque quei fondali che avremmo dovuto trattare oggi – ha affermato Antonino Miccio, Direttore dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno” – si andranno ad aggiungere a quelli già programmati per domani e dopodomani. Per il resto l’operazione non cambia e va avanti così come stabilito. Tutti i sindaci di Ischia alleati per la tutela della risorsa mare. Ben 7 Operatori Tecnico Subacquei in azione, affiancati da più di 10 sub per fare video e foto. Saranno ben 12 i punti di immersione con l’impiego di 4 gruppi di sub specializzati, in campo anche i mezzi dell’Area Marina Protetta “Regno di Nettuno”, le motovedette della Guardia Costiera ed il nucleo subacquei dell’Arma dei Carabinieri ma anche barche da pesca e pescherecci. E’ la prima volta che i sindaci fanno sistema per la salvaguardia dei fondali marini con il coordinamento di un’Area Marina Protetta, in questo caso quella del “Regno di Nettuno”. Un’operazione che vedrà anche la collaborazione di pescatori e volontari”.