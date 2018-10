Maltempo, gli esperti: “la tempesta del 29 Ottobre segna la storia della navigazione, in Liguria una Storm-Surge da Uragano”

Lunedì 29 Ottobre la tempesta che ha colpito l’Italia non è stata una normale perturbazione autunnale: fosse stato un ciclone tropicale, sarebbe stato classificato sulla scala Saffir-Simpson come un Uragano di 3ª categoria. Soprattutto in Liguria, gli effetti al suolo sono stati catastrofici per tutto il litorale da Ventimiglia a Sarzana con venti a 180km/h e onde alte più di 10 metri. Gli esperti Gianfranco Meggiorin, di Navimeteo Marine Weather Forecasters, e Federico Brescia Velikopoljsky hanno analizzato il fenomeno dal punto di vista tecnico-meteorologico e oceanografico e hanno spiegato che “ci sono situazioni meteo, eventi importanti che segnano la storia della navigazione, delle coste e dei porti del Mediterraneo. Le condizioni meteomarine verificatesi lunedi’ sono certamente tra queste“.

La causa di questa mareggiata in Liguria è da ricercare nel profondo ciclone Mediterraneo che ad inizio settimana si è approfondito sulle Baleari e in veloce risalita sul Mar Ligure ha portato piogge torrenziali, venti impetuosi e forti mareggiate. La giornata è iniziata con un forte temporale sullo spezzino che – stazionando sulla zona per circa 2 ore a causa della convergenza di venti da Sud e Sud Est – ha provocato allagamenti in tutta la città. All’interno del fenomeno erano presenti venti di downburst (violenta colonna di aria fredda che scende dal cumulonembo a terra) tali da far rompere gli ormeggi ad una nave da crociera e spostare interi container nei moli del porto.

Verso mezzogiorno la parte perturbata ha iniziato ad interessare anche le zone centrali della regione scaricando importanti quantità d’acqua. Con la risalita del minimo depressionario i venti hanno iniziato a spingere più forte e a disporsi piu’ da Sud-Sud Ovest attorno agli 80–90km/h con raffiche massime fino a 180km/h registrate a Marina di Loano. Il mare di conseguenza ha raggiunto onde di 6-7 metri con un’onda di picco massima di 10 metri e mezzo (boa di Capo Mele- ArPal). Oltre al vento e all’altezza delle onde, si e’ verificato un altro fenomeno, denominato “Surge“, che ha peggiorato il quadro: la violenta e profonda depressione ha infatti innalzato il livello del mare provocando situazioni costiere simili a quelle causate da depressioni tropicali e uragani.