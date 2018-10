Maltempo Lazio: 120 interventi dei Vigili del Fuoco a Roma e provincia

Dalle otto di stamattina i pompieri romani hanno effettuato almeno 120 interventi e circa 20 in coda per le avverse condizioni meteo. Da segnalare le zone soprattutto il centro città, zona sud est Tiburtina tuscolana , Palmiro Togliatti , in provincia castelli romani, Marino, Labico, Velletri.

Possiamo affermare che almeno il 60 per cento della tipologia di interventi , si tratta di alberi caduti in strada e rami in imminente pericolo di caduta e numerose verifiche e cadute di intonaci da facciate di fabbricati Si segnala tra gli altri un intervento di due squadre di vigili del fuoco comando Roma, sede distaccata Civitavecchia in via Carlo Calisse civico 105 con supporto di autogrue per il ribaltamento di una piccola grue (ragno) a servizio di interventi di manutenzione per la facciata del fabbricato posto in indirizzo.

Nel ribaltamento si infortunava l’operatore che stava effettuando lavori di manutenzione. La persona maschio, nazionalità rumena età circa 50 anni consegnato al 118 in codice rosso. La strada per alcune ore e rimasta chiusa per un senso e rallentamento di traffico veicolare.