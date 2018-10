Maltempo, Legambiente Calabria: “Sempre la stessa storia: piove e tutto il territorio va in crisi”

“Questa volta assistiamo anche ad una tragedia a causa del Maltempo. Ma com’e’ possibile? Sempre la stessa storia: piove e tutto il territorio regionale va in crisi“: lo afferma in una nota Legambiente Calabria. “Quando Comuni e Regione porranno in sicurezza il territorio; quando avremo strade che non si bloccano e non si riempiono di fango e detriti alle prime piogge? Quando l’Anas mettera’ in sicurezza le strade? Il territorio regionale e’ devastato da troppo cemento, da troppi abusi edilizi, da troppi fiumi e torrenti violentati, aggrediti, incanalati, tombati. Quando la politica gestira’ il territorio? Quando la politica mettera’ in campo interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico? Quali cambiamenti dovremo aspettare, quanti annunci dovremo sentire di un cambiamento che ancora e’ di la’ da venire? La Calabria piange ancora una volta i suoi figli per la devastazione del territorio“. “Eppure la situazione del dissesto idrogeologico e’ nota a tutti. Anche nell’ultimo dossier Ispra la Calabria e’ tra le nove regioni con il 100% di comuni a rischio idrogeologico“.