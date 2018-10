Maltempo Liguria: a Chiavari allarme esondazione per l’Entella

Il Comune di Chiavari ha diramato una ‘fase di allarme‘ per il pericolo dell’esondazione del torrente Entella: le autorità chiedono di “abbandonare i piani bassi e non cercare di salvare i beni materiali ma mettersi in sicurezza, attendere il passaggio della piena in corso” e di “seguire gli aggiornamenti sul sito del Comune di Chiavari e su fb, oppure contattando il COC al 0185 307457“.

Il sindaco Marco di Capua ha chiesto a decine di famiglie residenti ai piani terra di lasciare subito le loro abitazioni e di salire ai piani superiori in attesa che passi la piena.