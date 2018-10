Maltempo Liguria, Toti: “Sull’allerta arancione non bisogna scherzare”

“Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allerta arancione in larga parte della Liguria, sull’allerta arancione non bisogna scherzare. Con l’allerta arancione non si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio a Savona in occasione d un incontro con i sindaci delle aree colpite dal maltempo. “I cittadini della Liguria sono stati straordinari, in altre Regioni l’ultimo disperso era un signore che era andato a pescare con l’allerta arancione e l’ultimo ritrovato era un signore andato a cercare i funghi in Trentino con l’allerta arancione, in Liguria non e’ successo, i cittadini hanno capito che non solo mettono a rischio la loro vita, ma mettono a rischio anche la vita dei soccorsi“.