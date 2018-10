Maltempo Liguria, Toti: “Chiederemo lo stato di calamità naturale”

“Domani formalizzeremo la richiesta dello stato di calamità naturale già concordata con il Governo e con il capo nazionale della Protezione civile Borrelli: il Maltempo ha colpito duramente la Liguria, sia a ponente che a levante, ma siamo già al lavoro per rialzarci e ce la faremo, come abbiamo sempre fatto. Ne usciremo, ne usciremo bene, ne usciremo più forti“, ha dichiarato il governatore della Regione Liguria Giovanni Toti, facendo il punto della situazione maltempo. Toti ha spiegato che “è stata sicuramente una delle notti più difficili che la Liguria abbia vissuto negli ultimi anni. Ci rimboccheremo le maniche, sorvoleremo la Regione per una prima stima dei danni e per concordare gli interventi più urgenti. Organizziamo il percorso a tappe: il primo punto è ora ristabilire normali condizioni di vita. Su Portofino cercheremo di organizzare trasporto via mare, anche in una stagione difficile, e poi al lavoro per rifare la strada“.

L’unico paese ancora isolato è Portofino, a parte alcune frazioni, dove si registrano anche delle utenze isolate.