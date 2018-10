Maltempo, piogge torrenziali anche in Liguria e Piemonte: tornado a Laigueglia nella notte, Nord/Ovest col fiato sospeso [LIVE]

Il maltempo che sta investendo l’Italia occidentale si è intensificato nella notte: i violenti temporali che hanno provocato la drammatica alluvione che ha ucciso almeno 10 persone a Maiorca, nelle isole Baleari, hanno raggiunto il Golfo del Leone dopo aver attraversato la Costa Azzurra. Piogge torrenziali hanno interessato la Francia meridionale, tanto che ad Auribeau-sur-Siagne sono caduti 144mm di pioggia, ma anche tra Liguria e Piemonte sono in atto delle precipitazioni intense e abbondanti che hanno colpito fino al momento il Ponente Ligure, dove ieri sera la protezione civile ha innalzato a “rosso” il livello di allerta. Nella notte a Laigueglia s’è verificato anche un tornado. Fino al momento sono caduti 113mm di pioggia a Varigotti, 100mm a Ventimiglia, 75mm a Bardineto, 65mm a Cosseria, 57mm ad Albissola Marina, 52mm a Loano, 44mm a Laigueglia, 43mm a Fabbriche. Forti piogge stanno colpendo anche il Piemonte, soprattutto al confine con la Liguria dove sono caduti 90mm di pioggia al Monte Berlino, 83mm a Ponte di Nava, 82mm al Colle San Bernardo, 78mm a Viola, ma anche nelle prealpi con 102mm a Barge e al Colle Barant, 75mm a Vaccera.

Forti temporali continuano a colpire la Sardegna meridionale e in modo particolare l’Ogliastra e il cagliaritano: una donna è dispersa ad Assemini. Nelle prossime ore il maltempo si accanirà in modo particolarmente violento sulla Liguria, con forti temporali non solo sul Ponente ma anche su Genova e nel Levante. Forti piogge in arrivo anche su Milano e in Lombardia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: