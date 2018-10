Maltempo Liguria, Toti: possibile prolungamento dell’allerta

“La notte è trascorsa sufficientemente tranquilla. Le previsioni sono state sostanzialmente confermate. Siamo a metà emergenza, il pomeriggio sarà ancora molto lungo e non si esclude di prolungare l’allerta“, ha dichiarato il governatore della Liguria, Giovanni Toti, facendo il punto sull’ondata di maltempo in atto in Liguria. “Le preoccupazioni maggiori al momento riguardano la Val Bormida ed il Savonese, in particolare il torrente Letimbro. Ci sono stati piccoli allagamenti e piccole frane in Val Bormida e qualche allagamento in città a Savona. Su Genova non c’è invece nessuna segnalazione, né sul torrente Polcevera che viene monitorato costantemente, né sul torrente Bisagno“.