Maltempo, linee Roma-Napoli e Roma-Nettuno: stop alla circolazione

Dalle 18.25, su indicazione dei Vigili del Fuoco, il traffico ferroviario fra Roma Casilina e Torricola (linee Roma – Napoli, via Formia e FL8, Roma – Nettuno) e’ sospeso per la rimozione, in prossimita’ dei binari, di alberi pericolanti a seguito delle avverse condizioni meteo. In corso la riprogrammazione del servizio ferroviario. La circolazione potra’

