Maltempo Lombardia: “grandi criticità”, danni e disagi in provincia di Brescia e Bergamo

“La situazione in Lombardia presenta grandi criticita’, ma c’e’ un monitoraggio continuo e attento ed e’ tutto sotto controllo“, ha spiegato l’assessore regionale al Territorio e Protezione Civile Pietro Foroni. “Il Maltempo sta creando vari disagi ma non vere e proprie situazioni pericolose per l’incolumita’ della popolazione. L’evoluzione del tempo potrebbe portare qualche difficolta’ nel bergamasco, soprattutto per quanto riguarda i fiumi, nel bresciano, nel lecchese e nel Nodo idraulico di Milano“.

In provincia di Brescia a preoccupare sono soprattutto i livelli dei fiumi Oglio, Mella e Chiese. Situazione critica, a causa della pioggia e del vento forte, in Franciacorta. A Esine, in Vallecamonica e’ esondato il fiume Grigna ed e’ stata necessaria la chiusura della strada. Al momento e’ stata disposta la chiusura delle scuole a Castelmella e Darfo Boario Terme.

Vento forte oggi pomeriggio sulla Bassa bergamasca: a Treviglio un’auto e’ stata colpita da una pianta caduta, ma nessuno e’ rimasto ferito. Tra le 16 e le 17 in particolare sono cadute decine di piante su tutta la zona della pianura bergamasca occidentale. Pioggia e raffiche di vento molto forti hanno causato blackout in diversi comuni bergamaschi.