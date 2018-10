Maltempo Lombardia: rischio esondazione del Serio, chiusi ponti e strade

Le forti piogge hanno provocato l’aumento della portata del Serio in provincia di Bergamo, arrivando raggiungere gli argini in diversi punti della Valle Seriana. Situazione critica a Ponte Nossa, Fiorano al Serio e Alzano Lombardo.

Chiusa la pista ciclabile di Villa d’Ogna: il sindaco ha firmato un’ordinanza di chiusura anche di alcune vie del paese per rischio esondazione.

Il Serio nel punto di rilevamento a Cene ha superato il livello di 1,98 metri.

Il sindaco di Albino ha chiuso al traffico veicolare e pedonale il Ponte che collega la cittadina con la Valle del Lujo.

L’acqua della diga del bacino di Valmorta ha raggiunto il massimo livello di invaso e l’acqua in eccesso ha dato origine al salto delle cascate del Serio. L’acqua sta ora defluendo nell’alveo del fiume. E’ il sesto salto della stagione delle cascate in alta Valle Seriana, non previsto rispetto agli altri cinque, programmati.