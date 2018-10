Maltempo: transito limitato su alcune strade in Lombardia e Liguria

Anas rende noto che a causa del maltempo sono in corso limitazioni al transito su alcune strade statali.

In Liguria è chiusa dalla serata di ieri la strada statale 1 ”Via Aurelia” ad Arenzano (km 547). Il percorso alternativo, segnalato sul posto, prevede la percorrenza dell’autostrada A12.

In Lombardia è chiuso il passo dello Spluga sulla strada statale 36 a causa della neve sul versante svizzero. La strada è percorribile fino al confine di stato. Sempre sulla statale 36 è stata riaperta la bretella in località Gallivaggio, chiusa nella notte in via precauzionale. E’ chiusa dalla serata di ieri la strada statale 38 ”dello Stelvio” a causa di forti nevicate a Bormio (dal km 106 al km 124).