Maltempo Lombardia: quasi 7 milioni per i danni in Valtellina

Ammontano a quasi 7 milioni i fondi stanziati dalla Giunta regionale lombarda per gli interventi di riassetto del territorio dopo le forti piogge di luglio-agosto in Valtellina, Valcamonica (Brescia) e Valbrembana (Bergamo).

Il piano e’ stato illustrato oggi a Sondrio dagli assessori regionali Pietro Foroni e Massimo Sertori. “Le opere che la Regione Lombardia ha finanziato – hanno spiegato Foroni e Sertori in conferenza stampa nella sede regionale di Sondrio – sono state decise in base all’urgenza e dopo i necessari sopralluoghi, partendo dalle verifiche in primo luogo effettuate dagli enti locali, a tutela di popolazioni e infrastrutture”.