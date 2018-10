Maltempo Napoli, de Magistris: le allerte meteo “molto spesso sono assai generiche”

“Le allerte meteo della Protezione Civile non sono mai molto dettagliate e molto spesso sono assai generiche. A volte leggendole ti assale l’inquietudine, scrivono due righe e non ci sono indicazioni, specifiche, orari e si affida al sindaco e alle sue capacita’ empiriche di valutare che cosa fare. Valuteremo di volta in volta ma il mio ordine è alzare l’asticella della prevenzione in caso di allerte meteo significative. Nel dubbio serio, riflettuto, ponderato, senza creare allarmismi e panico, io metto al primo posto la sicurezza dei nostri cittadini e soprattutto quella dei giovani, dei bambini. Da oggi in poi l’eccesso di zelo prevarra’ sempre su ogni altra considerazione. Meglio prevenire che disseminare la citta’ di lacrime di coccodrillo“: lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in riferimento all’allerta meteo arancione diramata ieri dalla Protezione Civile regionale e a seguito della quale il sindaco ha deciso per oggi la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado.