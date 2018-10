Maltempo Napoli: allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare

A Napoli, a causa del maltempo, si sono registrati allagamenti al piano terra dell’Ospedale del Mare, la nuova struttura ospedaliera cittadina del quartiere Ponticelli: le precipitazioni sono penetrate nella struttura, allagando i pavimenti del reparto di radiologia. La funzionalità della struttura non è stata compromessa, ma si sono registrati disagi, per medici e pazienti.

Tra le possibili cause l’intasamento delle caditoie che ha impedito il deflusso dell’acqua piovana.

In merito agli allagamenti verificatisi all’Ospedale del Mare, il commissario ad Acta Ciro Verdoliva ha lasciato la seguente dichiarazione: “Escludo che gli allagamenti di questa notte possano essere causati da problemi strutturali anche perché se così fosse tali episodi si sarebbero dovuti verificare anche in altre occasioni di pioggia copiosa che non sono mancati negli ultimi tre anni dal completamento del complesso ospedaliero.

Le strutture vanno condotte e manutenute, le superfici terrazzate devono essere pulite costantemente e le pluviali devono essere protette da materiali che possa causare intasamenti; solo così è possibile che anche in occasione di eventi meteorologici avversi il “costruito” svolga perfettamente la propria funzione.”