Maltempo: nel Salento ritardi per treni e incidente stradale

Non accenna a placarsi il Maltempo che sta interessando la Puglia e per le prossime ore e’ prevista una un’allerta rossa per rischio idrogeologico localizzato e un’allerta arancione idraulica. Oggi le forti piogge hanno causato disagi alla circolazione ferroviaria con forti ritardi nei collegamenti sulla tratta Bari-Lecce. In alcuni tratti i treni sono stati sostituiti dagli autobus.

L’asfalto reso viscido dalla pioggia battente potrebbe essere stato all’origine di un grave incidente avvenuto nel pomeriggio nel Salento, sulla strada che collega Surbo a Torre Rinalda, nel quale e’ rimasto vittima un camionista di 56 anni. Per domani, su tutta la Puglia, si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi anche elevati.

I fenomeni, come informa la Protezione civile, risulteranno piu’ intensi e abbondanti sulle aree ioniche e saranno accompagnati da rovesci di forte intensita’, frequente attivita’ elettrica e forti raffiche di vento.