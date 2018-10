Maltempo e neve: chiuso passo del Sempione tra Italia e Svizzera

Chiuso passo del Sempione che collega l’Ossola al Canton Vallese: le autorita’ svizzere hanno deciso di chiudere il valico (2000 metri di altitudine) in previsione delle avverse condizioni meteo previste tra il Vallese e le valli ossolane. Il traffico è interdetto per 24 ore, dalle 10 di stamattina fino alle 10 di domani.

Nei Comuni del Verbano Cusio Ossola sono state messe in allarme le squadre di Protezione civile.