Maltempo, nubifragio nel Materano: sotto osservazione un torrente

Negli ultimi giorni nella zona di Rotondella, in provincia di Matera, sono caduti oltre 200 millimetri di pioggia con pesanti ricadute sull’agricoltura. La Coldiretti lucana segnala ”ingenti danni alle colture e istanze di sgombero”.

Il Comune di Rotondella, in via precauzionale, ha sgomberato due unità abitative, annesse ad aziende agricole, che sono ubicate in contrada Tascione e sono prossime al canale Candela che regimenta l’omonimo torrente. In alcuni sopralluoghi tecnici sono stati rilevati rischi di esondazione.

Per il torrente Candela la Coldiretti ha chiesto ”interventi di manutenzione che non possono attendere i tempi incerti e lunghi della burocrazia”. E per fronteggiare questo costante rischio idrogeologico la Coldiretti Basilicata ritiene necessario ”un piano organico di manutenzione del territorio e di riqualificazione fluviale, anche attraverso gli strumenti legislativi, come i contratti di fiume”.