Maltempo, numero di relitti imprecisato: chiuso il porto di Rapallo

La Capitaneria di Porto ha chiuso alla navigazione il porto di Rapallo dove sono affondate decine di imbarcazioni di ogni dimensione a causa della mareggiata di lunedì.

La rottura della diga del porto privato Carlo Riva ha provocato una strage di yacht e nello specchio acqueo portuale sono presenti “un numero imprecisato di relitti affondati e semiaffondati” si legge nella ordinanza della Circomare di Rapallo. Prevede “l’interdizione degli specchi acquei del porto di Rapallo al fine di assicurare il massimo gradiente di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare”.

Eventuali richieste di movimentazione di unita’ navali per la messa in sicurezza delle stesse o in loro assistenza, in entrata e uscita dal porto dovranno essere autorizzate dall’ Ufficio Locale Marittimo di Rapallo.