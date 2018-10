Maltempo: 40 persone isolate sulle Orobie al freddo e senza corrente

Cresce il disagio per una quarantina di persone bloccate per il Maltempo ad Arigna, frazione sulle alpi Orobie nel Comune di Ponte in Valtellina (Sondrio). Oltre ad essere isolati, diversi residenti sono senza corrente elettrica da oltre 24 ore e quindi anche senza riscaldamento.

La frazione e’ isolata da lunedi’ mattina, quando sulla strada si e’ aperta una voragine. “E’ inaccettabile – ha protestato il figlio di uno degli isolati, Renzo Cantoni di 84 anni – qualcuno deve poter fare qualcosa per risolvere questa situazione”.