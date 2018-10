Maltempo Palermo: auto sommersa dall’acqua in sottopasso a Bagheria, soccorsa coppia di anziani

Tratta in salvo a Bagheria (Palermo) una coppia di anziani: i due sono rimasti intrappolati in un sottopasso allagato, e l’auto era circondata dall’acqua.

Sono stati soccorsi da due passanti, che li hanno fatti uscire dalla vettura, per poi portarli in un posto sicuro.

Le condizioni di salute dei due anziani sono buone, anche se sono apparsi molto provati.

Sono state le intense precipitazioni delle ultime ore a fare “esplodere” la fognatura, provocando l’allagamento del sottopasso.