Maltempo in Sicilia, notte da lupi a Palermo: pioggia torrenziale e freddo, ma domani tornerà il sole e non ci sono “scuole chiuse”

E’ una notte da lupi a Palermo: diluvia su tutta la città con una temperatura quasi invernale, crollata addirittura a +17°C. Disagi per gli allagamenti soprattutto nella zona Nord della città con 79mm di pioggia a Capaci e 74mm a Bobhouse. Notevoli anche i 43mm caduti in via Guido Jung, mentre sono caduti 51mm di pioggia a Villagrazia di Palermo, 38mm al Liceo Meli, 29mm al Teatro Massimo. Nell’hinterland palermitano segnaliamo 41mm a Cinisi e 32mm a Bagheria.

Nel pomeriggio si era diffusa la notizia di scuole chiuse domani a Palermo, invece il Comune ha chiarito tutto in serata sul sito ufficiale spiegando che “la città di Palermo, così come tutta la Sicilia occidentale, non è interessata da alcuna allerta meteo ROSSA per la giornata di domani. Nessuna ordinanza di chiusura della scuole è stata pertanto emessa“. Ma la chiusura delle scuole non dipende automaticamente dal colore dell’allerta: il Sindaco di Bagheria Patrizio Cinque ha invece deciso di chiudere le scuole nonostante il livello di allerta sia giallo. La scelta della chiusura delle scuole è a discrezione dei Sindaci, che spesso si possono avvalere del supporto di esperti meteorologi locali che riescono a leggere la situazione sul territorio in modo migliore rispetto alle allerte nazionali molto spesso troppo generiche per territori più ampi. In ogni caso, domani sia a Palermo che a Bagheria il tempo sarà buono, mite e prevalentemente soleggiato, con nubi in aumento soltanto nel pomeriggio quando potrà piovere in modo comunque moderato. Giusta, quindi, la scelta di non chiudere le scuole a Palermo nonostante il forte maltempo di stasera. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: