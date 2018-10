Maltempo, piano neve ad Avezzano: domande delle ditte entro il 30 ottobre

Il Comune di Avezzano (L’Aquila) avvia la ricerca di ditte per l’attuazione del piano neve. Con la pubblicazione del relativo avviso l’Ente ha infatti aperto, con scadenza al 30 ottobre, i termini per la presentazione delle relative manifestazioni di interesse da parte delle ditte che si occupano delle operazioni di sgombero neve e dello spargimento dei prodotti antigelo.

Le domande dovranno essere presentate in Comune entro fine mese, con l’ente che affiderà il servizio di reperibilità esterna “all’azienda in possesso dei mezzi idonei ed omologati e che a giudizio dell’ufficio tecnico comunale risulteranno più idonei alle operazioni di emergenza”. La scadenza per le manifestazioni di interesse e’ fissata alle 12 del 30 ottobre.