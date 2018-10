Maltempo Piemonte: dopo una breve tregua torna la pioggia

La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“.

Dall’apertura della sala operativa della protezione civile, il 28 ottobre, sono state 105 le segnalazioni relative ad allagamenti, frane e danni causati dal vento forte in 61 Comuni delle 8 province.