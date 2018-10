Maltempo Piemonte: notte di vento forte e temporali ad Alessandria, scuole chiuse

Forti raffiche di vento e pioggia nella notte in tutta la provincia di Alessandria: nonostante la forte ondata di maltempo la situazione dei fiumi è sotto controllo, precisa Dante Paolo Ferraris, funzionario della Protezione Civile provinciale.

Si sono registrati 76 mm di pioggia a Capanne di Marcarolo, in Val Borbera.

La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte non ha al momento ricevuto segnalazioni di rilievo relative alle allerte arancione emesse da Arpa Piemonte con il bollettino di ieri pomeriggio.

Rimangono aperti i COM (Centri Operativi Misti) di Biella, Omegna, Verbania, Alessandria, Piovera, Val Lemme, Cassine, Valenza, Tortona, Acqui Terme, Ovada, Castellazzo, Castelnuovo Scrivia, Felizzano, Arquata Scrivia, Alta Val Lemme.

Le scuole sono chiuse in via cautelativa in provincia di Alessandria nel capoluogo e ad Arquata Scrivia, Vignole Borbera, Borghetto Borbera, Bistagno, Rocchetta Ligure, Acqui Terme.