Maltempo, piena dell’Adige: servizio idrico interrotto nel Polesine

Manca l’acqua a Rovigo e nei Comuni di Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, a causa della piena dell’Adige. Il prefetto Maddalena De Luca ha reso noto che Acquevenete ha disposto l’interruzione dell’erogazione acqua in quanto è stata rilevata la presenza di elementi che non consentivano alla centrale di potabilizzazione di Boara Polesine di funzionare a pieno regime: l’acqua non risultava potabile in quanto la presenza di metalli pesanti era alta.

Il servizio idrico è stato interrotto ed è stato avviato un collegamento con l’acquedotto di Vescovana (Padova) per arginare, per quanto possibile, il problema.