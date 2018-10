Maltempo, piena del Po: criticità moderata, “mantenersi informati”

Il colmo di piena del Po sta transitando in queste ore all’idrometro di Ponte Valenza con livelli di poco superiori alla soglia 2 di criticità (moderata). Secondo le previsioni, per le prossime 24 e 36 ore si potranno raggiungere nei tratti mediani del Po livelli di criticità ordinaria (superamento della soglia 1 di criticità).

L’innalzamento dei livelli richiede in ogni caso di mantenersi informati prima di avvicinarsi alle aree prospicienti il fiume e di assumere comportamenti prudenti e comunque adeguati.

Nella giornata di ieri, lungo la notte e nella giornata odierna, il personale AIPo è stato particolarmente impegnato, in stretto coordinamento con tutti gli enti facenti parte del Sistema di protezione civile, nel far fronte alle criticità idrauliche verificatesi sul fiume Sesia in Piemonte, sugli affluenti lombardi (in particolare Adda, Cherio, Oglio, Chiese, Mella) e sul fiume Taro in Emilia-Romagna.

Monitorati anche i fiumi Secchia e Panaro nel modenese, il cui livello sta superando in queste ore la prima soglia di criticità.

Rientrato per il momento l’allarme sul Delta dovuto alle mareggiate.

Proseguono da parte di AIPo e di tutti gli Enti preposti le attività di vigilanza e monitoraggio.