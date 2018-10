Maltempo: preallerta per l’evacuazione di un ospedale trevigiano, dimessi i pazienti meno gravi

Come era già accaduto nel 2010 e nel 2014, anche in occasione in questa fase di Maltempo che sta interessando il Nordest, l’ospedale di Motta di Livenza si trova in stato di preallerta a causa di una possibile decisione di evacuazione. Lo ha annunciato l’amministratore delegato della struttura, Francesco Rizzardo, precisando che ogni decisione e’ comunque rinviata all’esito del nuovo vertice del Comitato per la sicurezza convocato dal prefetto di Treviso, nel primo pomeriggio. Il timore e’ legato all’ingrossamento del sistema fluviale Livenza-Monticano, responsabile dell’alluvione del 1966. Nel frattempo una cinquantina dei 130 pazienti ricoverati, selezionati fra coloro in condizioni meno pesanti, sono stati momentaneamente dimessi e sono tornati nelle loro abitazioni. La maggioranza dei pazienti ospiti dell’ospedale mottense sono pazienti cerebrolesi, con importanti limiti di mobilita’, e soggetti portatori di patologie cardiologiche. Rispetto ai due eventi degli anni precedenti, soltanto nel 2010 si rese necessario il trasferimento dei ricoverati mentre nel 2014 l’allarme rientro’ per l’attenuazione delle condizioni meteorologiche.