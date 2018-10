Maltempo: convocato il comitato operativo della Protezione Civile

A seguito della forte ondata di maltempo che ha colpito l’Italia da nord a sud, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha convocato alle ore 22.30 il Comitato Operativo presso la sede del Dipartimento a Roma, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

“Stiamo monitorando l’evolversi della situazione metereologica, in contatto costante con il dipartimento Protezione civile e le autorità locali per seguire gli sviluppi dell’ondata di Maltempo che si sta abbattendo sul nostro Paese. Il mio pensiero e la mia vicinanza vanno alle vittime e alle loro famiglie, e il mio grazie alle centinaia di soccorritori impegnati in queste ore. Nelle scorse ore ho sentito telefonicamente anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, per l’emergenza dell’acqua alta“: lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.