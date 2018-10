Maltempo Sicilia: esonda torrente, diversi automobilisti si rifugiano in ristorante

Piogge torrenziali si sono registrate dalla notte in gran parte della Sicilia: le precipitazioni hanno reso impraticabili molte strade comunali e provinciali. Numerose criticità si sono registrate in particolare sulla strada Rosolini–Modica dove l’esondazione di un torrente ha bloccato diversi automobilisti: molti sono rimasti impantanati con le loro auto all’altezza del ristorante “A Cava”, dove poi si sono rifugiati. Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto il posto ma la piena del torrente ha impedito per ore di raggiungere le persone bloccate. Clienti e proprietari del locale sono stati tratti in salvo nella notte.