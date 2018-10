Maltempo Rapallo: iniziata la rimozione del relitto dalla foce del fiume

Vigili del fuoco al lavoro a Rapallo dove sono iniziate nel pomeriggio di oggi e proseguiranno ancora per le prossime ore le operazioni di disincastro e recupero del relitto che ostruisce la foce del fiume San Francesco.

Si tratta di una delle imbarcazioni che si sono arenate in seguito del disastro dovuto al maltempo che ha flagellato la cittadina del Tigullio due notti fa. I lavori si concluderanno nella notte.

Sul posto sono impegnati i sommozzatori e i soccorritori acquatici, che hanno provveduto a sistemare alcune panne per contenere eventuali fuoriuscite di liquidi inquinanti e provvederanno a imbragare lo scafo. I vigili si sono occupati di rimuovere il tendalino per permettere il recupero del gasolio e agevolare il passaggio sotto i ponti, per il trasporto sul pianale del rimorchio.