Maltempo a Reggio Calabria, nuova riunione serale in Prefettura per monitorare la situazione: tante criticità

Nella serata di oggi si è tenuta, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria (la sede della Prefettura), una ulteriore riunione di Protezione civile per le criticità determinatesi sul territorio per il maltempo, che sta tuttora imperversando. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria e Villa San Giovanni; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione Civile Regionale, dell’A.N.A.S. viabilità e autostrade, della Città Metropolitana (Settore Viabilità, Protezione Civile), dei Vigili del Fuoco, delle Forze di Polizia, della Direzione Marittima, di RFI, di Enel- distribuzione e del 118 Suem.

Continua intensa l’attività dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile della Città metropolitana e del Comune di Reggio Calabria per fare fronte alle situazioni di emergenza verificatesi nel territorio. Eventi franosi si sono verificati in alcune frazioni del Comune di Reggio Calabria: Paterriti, Eremo Botte, Sambatello e Mattarossa, quest’ultima già oggetto di intervento di ripristino questa mattina e successivamente interessata da un ulteriore frana.

In particolare, per Paterriti e Mattarossa il Comune e la Città metropolitana stanno intervenendo per consentire la viabilità ove interrotta. Un famiglia è stata evacuata in località San Sperato a causa del crollo di un muro privato che insisteva nelle vicinanze dell’abitazione della predetta famiglia. Continuano i disagi alla cittadinanza per le interruzioni della fornitura di energia elettrica (via Bruno Buozzi e via Roma) per il cui ripristino sono al lavoro diverse squadre dell’Enel.Le squadre dei Vigili del Fuoco proseguono ad operare ininterrottamente, anche per rimuovere i numerosi alberi e rami caduti per il forte vento che hanno creato intralcio anche alla circolazione nel Capoluogo.

L’Anas è intervenuta lungo la SS 682 Tirreno Ionio nei pressi dello svincolo di Mammola per mettere in sicurezza un muro di sottoscarpa all’interno del torrente Torbido, attivando al contempo un servizio di sorveglianza h 24 nei pressi del predetto svincolo per monitorare la situazione

Sempre in ambito provinciale, il Sindaco del Comune di Anoia ha emesso un’ordinanza di sgombero per 4/5 famiglie le cui abitazioni, a valle della fiumara Sciarapotamo, potrebbero essere interessate da una eventuale piena. Nessuna criticità è stata segnalata sulla rete autostradale dall’ANAS e così pure sulla rete ferroviaria da RFI. La Prefettura monitora la situazione costantemente.