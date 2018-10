Savona-Lecco, Fezzanese-Bra, Lavagnese-Inveruno e Stresa-Sanremo sono state rinviate a data da destinarsi causa MALTEMPO. Tutte e quattro le gare, in programma questo pomeriggio, erano valide per la 7^ giornata del girone A di serie D. Non si sono giocate neanche Union Feltre-Cartigliano e Levico Terme-Campodarsego.