Maltempo: ritardato a Genova il volo del ministro Salvini

L’aereo Alitalia diretto da Genova a Roma con a bordo il ministro Matteo Salvini è rimasto bloccato a terra dal forte vento che ha colpito la città. Il volo, previsto in partenza alle 15, è potuto decollare soltanto intorno alle 18:30.

Il ministro è stato in visita a Genova per una cerimonia dei vigili del fuoco e per incontrare gli sfollati di ponte Morandi. Sono riusciti ad atterrare due aerei provenienti da Bari e da Bucarest, mentre quelli provenienti da Londra e Monaco sono stati dirottati rispettivamente a Pisa e a Torino.