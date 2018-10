Maltempo Roma, Raggi: “Al lavoro senza sosta per limitare i disagi”

“Si lavora senza sosta per limitare i disagi ai cittadini dopo la tempesta di vento che ha colpito Roma e il Lazio. Dall’inizio dell’emergenza Maltempo 180 uomini del Servizio Giardini sono al lavoro in tutta la citta’ per rimuovere alberi e rami caduti. E anche oggi, dalle 5.30 di mattina, sono tutti all’opera”. Cosi’ su Fb il sindaco di Roma Virginia Raggi.

“Da ieri le squadre sono state impegnate per liberare i vialetti d’accesso delle scuole. Gli ultimi interventi per rimuovere detriti, rami o alberi caduti sono stati effettuati in alcune scuole del V e VI Municipio in modo da poter garantire l’accesso sicuro agli alunni. Le operazioni continueranno nei prossimi giorni, anche durante il ponte di festa. Lo abbiamo visto tutti: le fortissime raffiche di vento hanno fatto cadere rami, calcinacci, tegole e soprattutto una quantita’ impressionante di foglie.

Stiamo intervenendo per evitare che questi detriti finiscano in tombini e caditoie che potrebbero otturarsi in caso di pioggia. Da ieri sono in funzione oltre 100 spazzatrici per pulire le strade. Sono gia’ intervenute in diverse zone della citta’, da nord a sud. Per quanto riguarda il verde le segnalazioni arrivate sono state tantissime e gli interventi effettuati finora sono stati piu’ di 340. Ringrazio ancora una volta tutti coloro che continuano ad impegnarsi per garantire la sicurezza di tutti noi cittadini”, conclude.