Maltempo Roma, albero inclinato in zona Capannelle: lavoro h24 per la sicurezza, 170 interventi dei Vigili del Fuoco

Il Servizio Giardini di Roma, alcune ditte private che operano per la citta’ metropolitana, Multiservizi e municipi stanno lavorando da ieri notte per rimuovere rami e alberi caduti dai giardini delle scuole. Continueranno a lavorare, a quanto si apprende del Campidoglio, anche stanotte mettendo in sicurezza quello che non si riesce a rimuovere per tempo. Gli interventi nelle aree esterne degli istituti proseguiranno durante tutta la settimana, anche nei giorni di chiusura. Il Centro operativo comunale (Con) resta aperto in forma ristretta in attesa del prossimo bollettino regionale di domani.

Nella giornata di oggi i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma hanno effettuato oltre 170 interventi legati al’emergenza Maltempo, interventi necessari per lo piu’ per alberi, rami in imminente pericolo di caduta e verifiche statiche. Questa mattina in via Tracia, zona San Giovanni, un albero di alto fusto (un cedro del Libano alto circa trenta metri) si e’ ‘adagiato’ su un fabbricato: a scopo precauzionale si e’ proceduto allo sgombero di due palazzine che ospitano 34 nuclei familiari. Attualmente i vigili del fuoco sono impegnati in via Martone, zona Statuario-Capannelle, per un albero di alto fusto che si e’ inclinato fortemente sul basamento ferroviario, tratta Roma-Formia. Si valuta la chiusura momentanea della tratta, in attesa della completa messa in sicurezza della pianta.