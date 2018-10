Maltempo Roma: alberi e rami caduti in numerose zone, danni

Alberi e rami sono caduti su diverse strade di Roma, abbattendosi in alcuni casi su auto e scooter in sosta: non si registrano feriti. Alcuni alberi sono caduti in via Ruzzante, nel quartiere Ostiense, e in via Gabriello Chiabrera. Secondo quanto riporta Luce Verde al momento è stata chiusa viale delle Milizie all’altezza di via Barletta mentre a Valle Giulia è limitato il servizio tram della linea 19. Condizioni di guida difficoltose si registrano poi in via della Valle dei Fontanili all’Altezza del Quartaccio e in via Boccea dove all’altezza di via Boccioleto c’è un senso unico alternato. Problemi anche in via Frugoni e in via Vilfredo Pareto, dove è stato istituito un senso unico alternato. Disagi nella mattinata per rami caduti si sono registrati in via dell’Arco di Travertino, in via Brenta, viale dei Primati Sportivi e in via Monte del Finocchio.

Paura nel quartiere Prati dove un grosso ramo si è spezzato ed è rimasto sospeso in aria danneggiando i fili del tram in via delle Milizie. Il ramo ha sfiorato di pochissimo un bus turistico che si trovava in quel momento al centro della carreggiata. La via è stata chiusa al traffico dai vigili urbani. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco.

Un grande platano e’ caduto in Viale degli Ammiragli, non lontano dalla stazione Cipro della Metro A. L’albero ha distrutto una Smart parcheggiata.