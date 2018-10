Maltempo, situazione critica a Roma: alberi sradicati e rami in strada, numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco

Alberi e rami caduti in strada in diverse zone di Roma a causa del Maltempo. Al momento e’ stata chiusa al traffico una corsia di via di Porta Maggiore come anche via Milano, nel centro storico, per la caduta di alberi e rami sulla carreggiata. In via della Tecnica all’Eur un albero e’ caduto su un’auto in sosta, fortunatamente senza provocare feriti. Rami e alberi in strada anche a via Pannoia a San Giovanni e su via di Brava. Alberi caduti, a causa del forte vento, sul territorio comunale di Fiumicino. La protezione civile locale sta intervenendo questa mattina per rimuovere alberature all’ingresso di Fregene nord, sulla via Portuense e sulla strada di Passoscuro, rimasta temporaneamente bloccata, che conduce all’ospedale Bambin Gesu’ a Palidoro. Ieri sono stati una trentina gli interventi della Protezione civile, su tutto il territorio, per alberature e rami pericolanti e la caduta di cartelloni stradali.