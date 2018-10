Maltempo Roma, Ama al lavoro: ripristinati i cassonetti rovesciati

Dalla serata di ieri squadre Ama sono al lavoro sul territorio a seguito dell’intensa ondata di Maltempo che ha colpito la città, d’intesa con la Centrale Operativa Comunale(COC), in collaborazione con la Protezione Civile e la Polizia di Roma Capitale.

Le forti precipitazioni unite alle raffiche di vento hanno causato in alcune zone (in particolare nel quadrante nord est della città) il rovesciamento dei cassonetti (specialmente quelli in plastica). Il personale Ama è quindi intervenuto e sta intervenendo per riposizionare i contenitori e rimuovere i rifiuti fuoriusciti pulendo le postazioni.

Altre operazioni di pulizia si sono concentrate in supporto alla protezione civile nel quadrante est- municipi III, IV, V, VI e VII – con squadre Ama impegnate a ciclo continuo soprattutto nelle aree adiacenti viale Palmiro Togliatti, via Prenestina, via di Tor Bella Monaca, Tor Sapienza. Numerosi i veicoli utilizzati tra i quali spazzatrici, furgoni a vasca, maxi spazzatrici, oltre a 3 unita’ speciali (automezzi dotati di gru e casse a ragno) autobotti. Il supporto della Protezione Civile ha riguardato anche la disostruzione di tombini e caditoie.