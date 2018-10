Maltempo Roma, Raggi: raffiche a oltre 100 km/k, “non succedeva da 20 anni”

“Ho appena concluso una riunione al Centro Operativo Comunale: abbiamo coordinato gli interventi relativi all’emergenza per il maltempo e le fortissime raffiche di vento che hanno investito Roma e tutto il litorale laziale. Le folate hanno superato anche i 100 chilometri orari: un evento di questa intensita’ non si verificava da circa 20 anni. Gli uomini della Protezione Civile, della Polizia capitolina, i Vigili del fuoco ed i volontari sono intervenuti a seguito di cadute di rami e alberi. In alcuni casi sono andate in frantumi anche finestre e volate via tegole dai tetti dei palazzi“, scrive su Facebook il sindaco di Roma, Virginia Raggi. “Impegnati in prima linea anche tutti i tecnici di Roma Capitale e dei Municipi, di Ama, Atac, Acea per le operazioni di supporto. Abbiamo messo a disposizione oltre 200 posti per rafforzare l’accoglienza dei senza dimora. La sala operativa sociale e’ attiva 24 ore su 24 per offrire un sostegno alle persone presenti nelle zone a rischio. L’ultimo bollettino meteo diramato dalla Protezione Civile Regionale conferma anche per domani una allerta arancione seppure con venti in calo a partire dalla tarda mattinata. Quindi anche domani le scuole resteranno chiuse. Un ringraziamento a tutti coloro che si stanno impegnando in queste ore ed un pensiero a coloro che sono rimasti feriti durante le operazioni di soccorso“.